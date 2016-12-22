Восьмимесячный ребенок умер при наезде на пешеходов в Рио-де-Жанейро

Восьмимесячный ребенок умер при наезде автомобиля на людей на набережной Капакабана на Авенида Атлантика в Рио-де-Жанейро. В ЧП пострадали 15 человек. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой очевидцев.

Одна из женщин, которая оказалась на месте происшествия, Дарья Ясмар рассказала телеканалу о своей попытке спасти ребенка. По ее словам, ребенка с травмами в бессознательном состоянии она получила из рук бабушки. После того как женщина передала малыша медикам, они пытались его реанимировать, но спасти его не удалось.

Автомобиль наехал на пешеходов ​на Капакабане около 20:30 по местному времени 18 января. Восемь из 15 пострадавших госпитализированы.

Водитель машины, 41-летний местный житель, задержан. Он уверяет, что перед наездом у него случился приступ эпилепсии. Мужчина добавил, что это и стало причиной потери контроля над транспортным средством. В машине задержанного были обнаружены препараты от эпилепсии.