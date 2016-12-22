Восьмимесячный ребенок умер при наезде на пешеходов в Рио-де-Жанейро

Восьмимесячный ребенок умер при наезде автомобиля на людей на набережной Капакабана на Авенида Атлантика в Рио-де-Жанейро. В ЧП пострадали 15 человек. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой очевидцев.
Одна из женщин, которая оказалась на месте происшествия, Дарья Ясмар рассказала телеканалу о своей попытке спасти ребенка. По ее словам, ребенка с травмами в бессознательном состоянии она получила из рук бабушки. После того как женщина передала малыша медикам, они пытались его реанимировать, но спасти его не удалось.
Автомобиль наехал на пешеходов на Капакабане около 20:30 по местному времени 18 января. Восемь из 15 пострадавших госпитализированы.
Водитель машины, 41-летний местный житель, задержан. Он уверяет, что перед наездом у него случился приступ эпилепсии. Мужчина добавил, что это и стало причиной потери контроля над транспортным средством. В машине задержанного были обнаружены препараты от эпилепсии.