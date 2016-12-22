Летевший в Куала-Лумпур самолет экстренно сел в Австралии

Самолет A330-300, принадлежащий авиакомпании Malaysia Airlines, который летел по маршруту Сидней — Куала-Лумпур, экстренно сел на севере Австралии. Это произошло из-за технической неисправности в одном из двигателей лайнера, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Воздушное судно выполняло рейс MH122. Лайнер приземлился в аэропорту австралийского города города Алис-Спрингс в 1:06 по местному времени (18:36 мск) 18 января.

Всем пассажирам самолета было предоставлено жилье в отелях, трансферы и питание. Их пересадят на другой рейс — MH148 19 января. По предварительным данным, он вылетит из Алис-Спрингса 17:45 по местному времени (11:15мск) и прибудет в Куала-Лумпур в 21:50 по местному времени в тот же день (16:50 мск).

​Портал 9news со ссылкой на пассажиров этого самолета сообщает, что проблемы начались после четырех часов полета. В салоне погас свет и самолет начал вибрировать. Одна из пассажиров Донна Эдвардс заявила, что один из членов экипажа остановился в проходе и его спросили, падает или приземляется воздушное судно. «Я не знаю», — ответил он. Через 30 мин экипаж самолета сообщил пассажиром, что ситуация под контролем.