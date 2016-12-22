Суд Петербурга арестовал на два месяца главу разведки Центра «Э» Тугушева

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца ранее задержанного подполковника Эдуарда Тугушева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он пробудет в заключении до 15 марта.

О задержании начальника отдела по внедрению агентов Центра «Э» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подполковника Тугушева ​во время получении взятки суммой 1 млн руб. «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники сообщила накануне. По данным издания, задержание сопровождалось погоней автомобилей. незадолго до этого подполковник и его коллега майор полиции, сотрудник одного из отделов управления уголовного розыска ГУ МВД, говорили с петербуржцем, который «имеет отношение к угонщикам города». Оба силовика требовали от собеседника 4 млн руб. за то, чтобы он не был привлечен к уголовной ответственности за автоугон в сентябре прошлого года.

Его коллега, майор полиции, не был задержан, поскольку скрылся на машине с пакетом, в котором был муляж денег.

Против подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в группе должностных лиц в особо крупном размере).