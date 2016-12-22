В Челябинской области танк задавил военнослужащего

​В Челябинской области в Чебаркульском гарнизоне танк задавил военнослужащего. Об этом сообщается на сайте главного военного следственного управления Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 17 января. Как рассказал военнослужащий, который был рядом с погибшим в момент инцидента, ему и его коллеге приказали транспортировать заглохший танк. Он подогнал работающий танк к заглохшему на расстояние в один метр. Другой военнослужащий стал закреплять трос между двумя машинами. В этот момент военный, который находился в танке, отпустил педаль сцепления. «В результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

По факту проверки обстоятельств случившего СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Челябинский телеканал 31TV сообщает, что погибшим военным был солдат-срочник. Инцидент произошел на учебном полигоне, уточняет СМИ. По его данным, военные не увидели друг друга из-за дыма от отстрелянных снарядов. Источники телеканала отметили, что военного зажало между двумя танками Т-72.