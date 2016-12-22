Открытое горение на нефтепроводе под Саратовом ликвидировали

В Саратовской области пожарные ликвидировали открытое горение на магистральном нефтепроводе. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС, передает «РИА Новости».

«Открытое горение на нефтепроводе ликвидировано, дома в Красноармейском полностью потушены», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в «Транснефти», в нефтепроводе произошел прорыв нефти, затем начался пожар. В компании отметили, что прокачка по нефтепроводу Куйбышев—Тихорецк приостановлена. Прорыв произошел на 413-м километре нефтепровода около села Красноармейское. Из нефтепровода вылилось 900 кубометров нефти на расстоянии 1,5 км.

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В «Транснефти» рассказали, что «кто-то» заметил, как из проезжающей мимо машины бросили окурок и произошло возгорание». Затем пламя перекинулось на два жилых дома. Его жители были эвакуированы. В местном управлении МЧС отметили, что пожар в домах был потушен. Никто не пострадал.

В «Транснефти» отметили, что прорыв произошел неподалеку от Волги. Опасности попадания нефтепродуктов в реку нет, добавили в компании.