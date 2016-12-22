В США потоп в подвале уничтожил коллекцию рукописей Стивена Кинга

В США в городе Бангор (штат Мэн) из-за прорыва трубы в книжном магазине Gerald Winters & Son были уничтожены 2 тыс. книг, в том числе редкие издания произведений Стивена Кинга, а также его рукописи. Об этом сообщил хозяин магазина Джеральд Уинтерс, пишет местное издание Bangor Daily News.



По его словам, редкие издания Кинга, в том числе коллекционные, наряду с другими книгами хранились в подвале. Из-за прорыва трубы помещение наполнилось водой. В результате были повреждены или уничтожены десятки первых и ограниченных изданий книг Кинга, некоторые из них были подписаны им лично. Уничтожены семь рукописей, в том числе произведения «Кадиллак Долана», «Максимальное ускорение» и «Глаза дракона». Также в коллекции Уинтерса были редкие и подписанные писателями Джоном Толкиеном и Джорджем Мартином книги. По словам коллекционера, некоторым изданиям было 80 лет.



Уинтерс рассказал, что он собирал редкие издания по всему миру и хранил их, чтобы показывать, а не продавать. Большую часть своей коллекции он перенес в подвал во время ремонта магазина. По словам Уинтерса, после потопа только 10% его коллекции остались целыми.

Стивен Кинг заявил, что он шокирован инцидентом, который произошел с коллекцией Уинтерса. «Я в шоке. Мое сердце как любителя книг — с ним. Я свяжусь с ним и посмотрю, чем я смогу помочь», — сказал писатель в интервью Bangor Daily News.