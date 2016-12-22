В Башкирии чиновницу заподозрили в получении взятки бумагой формата А4

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения в Башкирии, которая за взятку в размере 7,5 тыс. руб., а также бумаги формата А4 внесла ложные сведения в табель об обязательных работах. Об этом сообщается на сайте управления СК по республике. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

Как отмечается в сообщении, по версии следствия, в ноябре 2015 года и в июле 2016 два местных жителя отбывали наказание в виде обязательных работ в администрации сельского поселения. Всего им предстояло отработать 120 и 100 часов. Чтобы глава администрации написала о выполнении этих работ, они принесли ей бумагу стоимостью 6 тыс. и 7,5 тыс. руб. наличными. За это она внесла в табель учета рабочего времени о выполнении обязательных работ ложные сведения. В результате неверные данные были предоставлены в надзорные органы, и двое этих жителей свое наказание не отбыли «Умышленные незаконные действия главы сельского поселения подорвали авторитет государственных органов и судебной системы России в целом», — говорится в сообщении СК.

Местный сайт Proufu сообщает, что уголовное дело возбуждено против главы сельского поселения Архангельское Марины Адамчук.