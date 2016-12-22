Emirates договорилась с Airbus о покупке 36 самолетов A380

Авиакомпания Emirates договорилась о покупке у Airbuss 36 самолетов A380. Сумма сделки составила $16 млрд. Об этом сообщается на сайте компании.

Сделка включает в себя приобретение 20 самолетов и опцион на остальные 16. Заказанные лайнеры будут поставляться с 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, благодаря сделке производство A380 будет продлено до 2029 года.

Ранее директор Airbus по продажам Джон Лихи сообщил телеканалу CNBC, что если договоренность с Emirates не будет достигнута, производство модели может быть свернуто. Он добавил, что верит в возвращение «моды» на двухпалубные A380, так как объем авиаперевозок удваивается каждые 15 лет, и, чтобы удовлетворить спрос, потребуются самолеты большей вместимости.

A380 — самый большой самолет, применяемый в коммерческой авиации на сегодняшний день. В стандартной комплектации он вмещает 540 пассажиров.