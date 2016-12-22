Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также президент возложил цветы к памятнику «Рубежный камень», расположенному на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок». Он расположен на территории плацдарма, где в 1941, 1942 и 1943 годах шли наиболее ожесточенные бои между частями Советской армии и немецкими войсками.

Также президент посмотрел фильм «Рубеж» о прорыве блокады, сообщает агентство «РИА Новости». «На мой взгляд, это сделано очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это попадает туда, куда и хотели попасть, — прямо в сердце», — рассказал о своем впечатлении от картины Путин.

18 января в Петербурге и области ежегодно проходят акции в память о прорыве блокады Ленинграда. Начавшаяся в сентябре 1941 года блокада города длилась 872 дня. Все снабжение города велось по Дороге жизни, которая пролегала по льду Ладожского озера, во время навигации снабжение велось по воде. Благодаря этому пути в город поставляли продукты, топливо и боеприпасы, а обратно — вывозили раненых, детей и женщин. 18 января 1943 года во время операции «Искра» военные части Ленинградского и Волховского фронта прорвали блокаду города. Полностью блокаду города сняли 27 января 1944 года.

На Пискаревском кладбище в братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда и участники боев под Ленинградом.