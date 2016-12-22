Экс-депутат заксобрания Петербурга получил три года колонии за взятки

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии строгого режима бывшего депутата Законодательного собрания города Вячеслава Нотяга. Он признан виновным в получении взяток. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Также суд назначил Нотягу штраф в размере 1 млн руб. и запретил ему занимать государственные должности сроком на три года. По данным «Фонтанки.ру», общий размер взятки составил 1,2 млн руб.
Уточняется, что подсудимый отсутствовал на оглашении приговора. После прений Нотяг пожаловался на самочувствие, медики увезли его в больницу. Также в больницу выехали сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, которые следят за исполнением бывшим парламентарием условий домашнего ареста. Как отмечает издание, из больницы Нотяг должен быть доставлен в изолятор временного содержания.
В мае 2016 года «РБК Петербург» сообщал, что Нотяг, арестованный в апреле того же года, попал в реанимацию в связи с резким ухудшением здоровья.
По версии следствия, с ноября 2014 года по апрель 2016 года Нотяг требовал от генерального директора строительной компании «Воин-В» ежеквартально передавать ему не менее 300 тыс. руб. Таким образом, подозреваемый неоднократно получал взятки на общую сумму не менее 900 тыс. руб. В ходе расследования выяснились дополнительные обстоятельства.