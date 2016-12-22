В Якутии возбудили дело против избившего пациентку врача

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении врача, избившего пациентку. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

Дело против 28-летнего терапевта и по совместительству заведующего Золотинской участковой больницы заведено по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Следствие установило, что 1 января в этнокультурном центре «Эян» в селе Иенгра нетрезвый медработник ударил кулаком в лицо 22-летнюю девушку. «После этого в помещении Золотинской участковой больницы после произошедшей ссоры нанес пришедшей для прохождения медицинского освидетельствования девушке несколько ударов кулаками по рукам, после чего стал душить», — говорится в сообщении следственного управления.

Следующей ночью врач, желая выяснить отношения с пострадавшей, разбил окно и повредил дверь, чтобы проникнуть в ее квартиру.

По данным управления, в ноябре 2017 года мужчина привлекался к административной ответственности за нанесение побоев супруге.

Сам врач Владимир Наумов рассказал изданию SakhaDay, что он защищал коллегу акушерку Гэрэлмэ от напавших на нее четырех девушек. «Гэрэлмэ начали попросту забивать. Я не мог стоять и смотреть на расправу», — рассказал Наумов. Конфликт начался во время дискотеки, а продолжился в больнице, куда женщины прибыли, чтобы зафиксировать побои.

Как сообщается на сайте республиканского Минздрава, после случившегося врач был уволен.