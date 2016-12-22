Обвиняемого в хищении денег у Этуша освободили из-под стражи

Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, обвиняемый в хищении 28 млн руб. у актера Владимира Этуша, освобожден из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает РАПСИ.

В среду, 18 января, Тверской суд Москвы должен был рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста Барганджия. Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко рассказала РБК, что ходатайство о продлении ареста было отозвано, в связи с чем материалы дела оставлены без рассмотрения.

Адвокат Этуша Михаил Иоффе сообщил РБК, что узнал из СМИ об освобождении обвиняемого в зале суда. «Нашу сторону не уведомляли об этом. Я ничего не могу сказать, потому что мы не в курсе этого процесса. Мы в ожидании окончания следствия», — сказал он.

В ноябре 2017 года Барганджия вернул Этушу $260 тыс. (около 15 млн руб.). Срок долговых обязательств истек 17 декабря, информации об остальных выплатах не поступало.

В октябре СМИ сообщили, что в 2013 году Этуш передал $530 тыс. и €235 тыс. (более 28 млн руб. по курсу 2013 года) Барганджии, с которым его связывала «давняя дружба».

Абхазский банкир пообещал вложить средства артиста в банк в Швейцарии, где у него, как он заявил, имелись связи. Через некоторое время Этуш потребовал вернуть деньги, но Барганджия ответил отказом.