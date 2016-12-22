В Воронеже умер бывший участник «Битвы экстрасенсов»
Общество, 12:44
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В Воронеже умер бывший участник «Битвы экстрасенсов»
В Воронеже на 34-м году жизни скончался бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» Константин Ямпольский, рассказал РБК его однокурсник Константин Кропотов.
По его словам, Ямпольский умер от сердечной недостаточности. В настоящий момент в городе проходят его похороны.
В разговоре с «РИА Новости» Кропотов уточнил, что его однокурсник умер 15 января, о его смерти коллеги и друзья узнали на следующий день. Он также отметил, что Ямпольский учился в Воронежском государственном институте искусств на театральном факультете и в последнее время занимался театральной деятельностью и эзотерикой.
Константин Ямпольский участвовал в 10-м сезоне «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ в 2010 году. Также он был победителем проекта «Сверхъестественный отбор» на ТВ3.