Фрагмент флага с корабля адмирала Нельсона продан за $410 тыс.

На аукционе Sotheby's продан фрагмент флага «Юнион Джек» с корабля британского адмирала Горацио Нельсона. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
По данным Sotheby's, кусок флага высотой 92 см и шириной 86 см находился на корабле адмирала Нельсона во время Трафальгарского сражения в 1805 году. Часть «Юнион Джека» ушла с молотка за £297 тыс. ($410 тыс.). Предварительно кусок флага оценивали в £80–100 тыс. ($110–138 тыс.).
По данным Reuters, последний сохранившийся в целости флаг, участвовавший в Трафальгарском сражении, был продан на аукционе в 2009 году за £384 тыс. (более $529 тыс.), что превысило оценочную стоимость в 20 раз.
Трафальгарская битва — решающее морское сражение между британским и франко-испанским флотами во времена Наполеоновских войн. Оно состоялось 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар. Адмирал Нельсон, руководивший британскими морскими силами, был смертельно ранен в первый день битвы.