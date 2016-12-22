Песков отказался относить себя к силовикам и либералам
Политика, 12:13
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Песков отказался относить себя к силовикам и либералам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не относит себя ни к группе силовиков, ни к группе либералов в кремлевском окружении. Об этом он рассказал журналисту Наиле Аскер-заде, фрагмент интервью опубликован в Instagram ведущей.
На вопрос о том, кем он себя считает, Песков ответил: «Я государственный служащий».
Полная версия программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» выйдет в эфир канала «Россия 1» 21 января.
Песков работает в системе МИД России с 1989 года. До 2000 года работал в советском, затем российском посольстве в Турции, после этого перешел в пресс-службу администрации президента.