В Вологодской области в ДТП с «Газелью» погибли четыре человека
Общество, 11:59
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В Вологодской области в ДТП с «Газелью» погибли четыре человека
В результате ДТП на трассе в Вологодской области погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло на 72-м км автодороги Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе. Столкнулись автомобили «Волга» и ВАЗ-2110, а также грузовик «Газель». По предварительным данным, «Волга» выехала на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с двумя другими транспортными средствами.
В результате произошедшего погиб один человек, ехавший в «Волге», и трое, находившихся в ВАЗ-2110.
Ранее 18 января сообщалось, что в Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал.