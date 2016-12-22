Спасатели рассказали о гражданстве сгоревших в Казахстане пассажиров

Все погибшие в автобусе, который утром 18 января сгорел в Актюбинской области Казахстана, были гражданами Узбекистана, рассказал РБК официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

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«Когда уже будет точная информация, когда уже проверят документы, каким-то образом будет идентифицировано все это, тогда мы можем точно сказать — исключительно граждане Узбекистана. Пока мы можем сказать: по предварительной информации, это были граждане Узбекистана. По той информации, что у нас есть, автобус загорелся в ходе следования. Все остальное сейчас будет устанавливаться специальной группой», — пояснил Иманкулов.

О том, что в автобусе находились граждане Узбекистана, рассказали «РИА Новости» в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области. Граждан России и Казахстана в сгоревшем автобусе не было, уточнили в ведомстве.

По данным республиканского комитета по ЧС, автобус «Икарус» загорелся во время движения по трассе Самара — Шымкент. Выбраться из него удалось пятерым пассажирам, 52 человека при этом погибли.

На месте катастрофы работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, там же развернут оперативный штаб.