«Яндекс» назвал самые популярные средства от простуды

Аналитики компании «Яндекс» исследовали поисковые запросы пользователей про грипп и другие простудные заболевания и выяснили, какими лекарствами они лечатся. Это следует из результатов исследования, поступивших в РБК.

Три самых популярных лекарства от простудных заболеваний в России, как показали результаты исследования за последние 3,5 года, — это антибиотик амоксиклав, анальгетик парацетамол, а также антисептик мирамистин. Кроме того, на протяжении всего года «в топе остаются разные виды жаропонижающих и обезболивающих», говорится в сообщении. «Помимо парацетамола, это нурофен, ибупрофен, аспирин. Интерес к ним выше летом», — отметили в компании.

Из антибиотиков среди россиян оказались популярными амоксиклав, сумамед и флемоксин. Высокий интерес отмечается и к противовирусным лекарствам — кагоцелу, виферону, лазолвану и АЦЦ.

Аналитики добавили, что небольшая доля запросов также содержит слова «в домашних условиях» и «народными средствами». Такие запросы чаще всего задают в Уфе, Казани, Кирове, Барнауле и Оренбурге, однако и там их не так много — около 2% от всех запросов про простуду и лекарства. Наименьший интерес к народным средствам наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Воронеже.

Согласно данным за последние 3,5 года, судя по запросам о лекарствах, «самые сильные волны простуды проходят по стране дважды в год», отмечают эксперты. «Первая обычно бывает в конце сентября — начале октября. Второй всплеск числа «простудных» запросов случается зимой», — пишут аналитики.

При этом, по их словам, «всплеск запросов зимой» происходит в разное время: в 2014 и 2015 году в большинстве изученных городов он пришелся на начало февраля, а через год — на январь из-за вспышки свиного гриппа. Прошлой зимой большинство запросов были зафиксированы во второй половине декабря. Как считают аналитики, в текущем году «зимний пик» еще предстоит.

Согласно результатам исследования, самая высокая доля «простудных» запросов отмечается в Волгограде, Саратове, Краснодаре и Воронеже, а самая низкая — в Казани, Иркутске, Красноярске и Новосибирске. Однако, как отмечают эксперты, необходимо учитывать, что доля запросов о простуде напрямую не связана с количеством заболевших в том или ином городе. «На нее влияют и другие факторы — например, привычка использовать интернет для поиска информации о болезнях», — пояснили в «Яндексе».

В исследовании аналитики компании изучили запросы со словами «грипп», «орви», «орз», «простуда», «кашель», «насморк». Кроме того, были изучены запросы с названиями лекарств, которые крупные интернет-аптеки относят к средствам борьбы с простудными заболеваниями, а также их симптомами. Период исследования — с августа 2014 года по середину января 2018 года.