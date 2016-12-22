Режиссер заявил об обвинении Родченковым британских спортсменов в допинге

Экс-глава российского Антидопингового центра и информатор WADA Григорий Родченков обвиняет ряд британских атлетов в употреблении допинга. Об этом в интервью BBC рассказал режиссер фильма-расследования с участием Родченкова Брайан Фогель.

Фогель работал с Родченковым во время работы над фильмом «Икар», показанным в январе 2017 года. Фильм рассказывает о расследовании употребления допинга российскими спортсменами и основан на беседах режиссера с экс-главой Антидопингового центра.

По словам Фогеля, Родченков в разговоре с ним упоминал о том, что несколько британских спортсменов прибегали к использованию допинга. Назвать их имена Фогель отказался. «Я знаю, что Григорий, основываясь на странностях в результатах тестов, был уверен в том, что некоторые спортсмены использовали допинг. Я, конечно, не буду называть имен, но он упоминал нескольких британских спортсменов», — рассказал режиссер.

Фогель отметил, что Родченков в беседе с ним подверг критике систему антидопингового контроля, которая осуществлялась во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. «Он особо отметил в разговоре со мной, что тестирование на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году было самым плохим из всех, которые он только видел на Олимпиадах. Он был в лаборатории и охарактеризовал происходившее там как беспорядок», — сообщил автор фильма.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что скандал с употреблением допинга может коснуться не только российских атлетов.

Британское антидопинговое агентство в ответе на запрос BBC, который был направлен после интервью с Фогелем, опровергло информацию о некачественном тестировании. В организации подчеркнули, что лаборатория, где проводились тесты, отвечала наивысшим стандартам и проходила аккредитацию WADA.

Григорий Родченков, покинувший Россию в 2016 году, стал информатором WADA и сообщил о фактах применения допинга российскими атлетами. На основании его показаний были проведены расследования независимых комиссий WADA и МОК, по итогам которых Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года. В частности, в результате расследования были опубликованы доклады, в которых говорится о существовании в России государственной допинговой программы, поддерживаемой на высшем уровне. Одним из ее участников был назван вице-премьер Виталий Мутко.

В России против Родченкова было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В СКР полагают, что экс-глава Антидопингового центра участвовал в торговле запрещенными препаратами и пытался скрыть факты употребления допинга спортсменами, уничтожая пробирки с их тестами. По версии следователей, показания Родченкова, данные WADA, являются недостоверными. Их целью, заявили в СКР, является отвлечение внимания от незаконной деятельности самого Родченкова.