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Журналист назвал местью отказ пустить его в заксобрание Петербурга
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Журналист назвал местью отказ пустить его в заксобрание Петербурга
Общество, 01:36
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Журналист назвал местью отказ пустить его в заксобрание Петербурга

Журналиста санкт-петербургского издания «Мой район» Сергея Кагермазова не пустили в заксобрание Санкт-Петербурга, объяснив это тем, что он не служил в армии, рассказал РБК сам журналист. По словам Кагермазова, причиной произошедшего стала месть со стороны председателя заксобрания Вячеслава Макарова.

. «Меня не пустили [в заксобрание], объяснив это проверкой [об уклонении от прохождения военной службы (ст. 328 УК РФ) ], а потом ко мне пришли следователи и вручили мне повестки: одну на завтра к следователю, который находится в следственном управлении района, где я зарегистрирован, а вторую — на сегодня к инспектору Главного следственного управления на Мойке», — пояснил Кагермазов.

Он заявил, что отказ пускать его в законодательное собрание является «местью» председателя заксобрания Вячеслава Макарова. «Это месть за два моих текста о нем. Один материал появился после того, как Макаров заявил, что он аскет и стоит в очередях с простыми людьми на улицах. А мы опубликовали выписку из Росреестра, что его сноха владеет шикарной дачей. От двух источников мне передали, что на самом деле он меня ненавидит за текст о его диссертации, [где говорится], что религия разлагает буржуазную армию. А на публику Макаров очень православный человек. Этот текст самый ненавистный ему. Они под этим предлогом [этой проверки об уклонении от прохождении военной службы ]не будут пускать меня в парламент. У них задача просто затянуть это максимально», — сообщил он.

Сам Макаров, в свою очередь, объяснил недопуск журналиста ужесточением мер безопасности после теракта в магазине «Перекресток», пишет «Фонтанка».«После теракта мы изменили порядок аккредитации. Новую редакцию я подписал 28 декабря», — заявил Макаров.

​«Что касается Кагермазова. Человека пытаются призвать на воинскую службу. Он просит альтернативную службу. А затем бежит за границу. Прячется. Разве это по-мужски? Я смотрю фильмы про журналистов — там сплошные герои. А здесь?» — добавил он.

Теги: журналист
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