Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,51 EUR Нал. 69,85 68,80 USD Бирж. 56,75 +0,26 EUR Бирж. 69,37 +0,21 USD ЦБ. 56,59 +0,20 EUR ЦБ. 69,17 +0,15 EUR/USD 1,22 -0,01 BTC/USD Бирж. 10851,00 -545,85 MOEX 2277,89 +0,89% RTS 1264,70 +0,29% Brent 69,45 +0,19% DJIA 26113,52 +1,24% Nasdaq 7298,28 +1,03% FTSE 7725,43 -0,39%
Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе
Лента новостей
Журналист назвал местью отказ пустить его в заксобрание Петербурга 01:36, Общество Армена Джигарханяна госпитализировали из здания театра в Москве 01:25, Общество Тиллерсон пообещал оставить войска США в Сирии после разгрома ИГ 01:12, Политика В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране 00:35, Общество Руководство Тимирязевки объяснило увольнение протестовавшего декана 00:23, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:22, РБК и МегаФон За что ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского 00:08, Общество Адвокат Януковича рассказал о его планах вернуться на Украину 00:06, Политика «Маскировка проблемы»: о каких рисках предупредили эксперты Давоса 17 янв, 23:51, Экономика Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе 17 янв, 23:46, Общество МИД России осудил международную встречу по КНДР в Ванкувере 17 янв, 23:23, Политика В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами 17 янв, 23:17, Общество Капуста, майонез и блестки: что кидали в известных политиков 17 янв, 22:39, Общество  В банке «Российский капитал» сменят руководство 17 янв, 22:39, Финансы В Москве на рынке «Садовод» загорелся павильон 17 янв, 22:20, Общество Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США 17 янв, 22:19, Политика Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 17 янв, 22:13, РБК и МегаФон Bloomberg узнал о намерении Telegram выручить $1,2 млрд в ходе ICO 17 янв, 22:10, Технологии и медиа Авиакомпания «Россия» получила разрешение на вывоз туристов из Мексики 17 янв, 21:46, Общество «Сухой» ответил на разборку четырех лайнеров SSJ100 на запчасти в Мексике 17 янв, 21:43, Бизнес Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США 17 янв, 21:33, Политика Путин поручил выдать 5 млрд руб. малым городам «напрямую» 17 янв, 21:27, Политика Компании США попросили власти ограничить закупки российского урана 17 янв, 21:24, Бизнес Адвокат огласил результаты экспертизы напавшего на ведущую «Эха Москвы» 17 янв, 21:19, Общество Лучший бомбардир «Арсенала» согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» 17 янв, 21:09, Спорт Глава «Реновы» сообщил о планах вдвое увеличить инвестиции в 2018 году 17 янв, 20:52, Бизнес Битва за бюджет: почему правительству США грозит остановка работы 17 янв, 20:39, Политика Посольство США ответило на идею запретить дипломатам мониторинг выборов 17 янв, 20:32, Общество
Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе
Общество, 17 янв, 23:46
0
Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе

Авиация Южного военного округа провела учения в Ростовской области. Три самолета, ​ Су-27, Су-30 и Су-34, отработали посадку на шоссе, говорится в сообщении Минобороны.

Учения проводились при неблагоприятных погодных условиях. Из-за этого самолеты отрабатывали посадку конвейерным способом — без полной остановки боевой машины. При этом ширина дороги, на которую садились самолеты, составляла всего 18 метров. В учениях принял участие лично командующий армией ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов, который находился за штурвалом одного из истребителей.

Видео посадки самолетов опубликовал в You-Tube «Первый канал».

В это же время тренировку провели и сухопутные силы. На условную взлетно-посадочную полосу было сымитировано нападение диверсантов, которое было отражено военными.

«В ходе тренировочных полетов летчики соединения оперативно-тактической авиации отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также при применении противником химического оружия. Помимо этого во время тренировочных полетов экипажи истребителей Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа», — сообщили в Минобороны.

Теги: боевые самолеты , Ростов-на Дону
Главное
Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США Политика
Материалы по теме
Минобороны прокомментировало полет Ту-160 вблизи стран НАТО Политика
ВВС США опубликовали видео перехвата Су-30 в ноябре и декабре Политика
Появилось видео возвращения российских бомбардировщиков Су-34 из Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.