Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе

Авиация Южного военного округа провела учения в Ростовской области. Три самолета, Су-27, Су-30 и Су-34, отработали посадку на шоссе, говорится в сообщении Минобороны.
Учения проводились при неблагоприятных погодных условиях. Из-за этого самолеты отрабатывали посадку конвейерным способом — без полной остановки боевой машины. При этом ширина дороги, на которую садились самолеты, составляла всего 18 метров. В учениях принял участие лично командующий армией ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов, который находился за штурвалом одного из истребителей.
Видео посадки самолетов опубликовал в You-Tube «Первый канал».
В это же время тренировку провели и сухопутные силы. На условную взлетно-посадочную полосу было сымитировано нападение диверсантов, которое было отражено военными.
«В ходе тренировочных полетов летчики соединения оперативно-тактической авиации отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также при применении противником химического оружия. Помимо этого во время тренировочных полетов экипажи истребителей Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа», — сообщили в Минобороны.