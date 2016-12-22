Выпрыгнувших с 4-го этажа горящего дома в Москве детей госпитализировали

В Москве трое детей были госпитализированы после того, как они спрыгнули с четвертого этажа горящего дома. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Москве.

Информация о возгорании здания по адресу Свободный проспект, 12/23, поступила спасателям около 16:13 мск. «До прибытия пожарных трое детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации, жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа», — говорится в сообщении МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что ​в одной из квартир на четвертом этаже горят вещи и мебель на ​площади около 12 квадратных метров. Отмечается, что к 18:38 мск возгорание было ликвидировано. В ходе тушения пожарные спасли одного человека с верхних этажей.

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