Путин угостил губернатора Московской области пастилой в Коломне

Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов создания комфортной городской среды в рамках Форума малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне. Там он попробовал знаменитую коломенскую пастилу и угостил ею губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин угостил Воробьева медовым сортом пастилы, уточняет агентство.

Видео: RT

Путин сказал, что ему понравилась Коломна. Он подчеркнул, что город находится в хорошем состоянии. «Как всегда, есть над чем работать, но в целом не случайно сюда РЖД «Ласточку» запустили, потому что есть что смотреть», — сказал президент, отметив, что это является заслугой мэрии города.

На выставку президент приехал в сопровождении министра ЖКХ Михаила Меня. Путин осмотрел стенды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Сарапул и Подмосковья. Главе государства рассказали о том, как создается комфортная городская среда в российских регионах, и представили ряд уже реализованных проектов.