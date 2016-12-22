Путин угостил губернатора Московской области пастилой в Коломне

Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов создания комфортной городской среды в рамках Форума малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне. Там он попробовал знаменитую коломенскую пастилу и угостил ею губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает «РИА Новости».
Путин угостил Воробьева медовым сортом пастилы, уточняет агентство.
Путин сказал, что ему понравилась Коломна. Он подчеркнул, что город находится в хорошем состоянии. «Как всегда, есть над чем работать, но в целом не случайно сюда РЖД «Ласточку» запустили, потому что есть что смотреть», — сказал президент, отметив, что это является заслугой мэрии города.
На выставку президент приехал в сопровождении министра ЖКХ Михаила Меня. Путин осмотрел стенды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Сарапул и Подмосковья. Главе государства рассказали о том, как создается комфортная городская среда в российских регионах, и представили ряд уже реализованных проектов.