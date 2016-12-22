Топ-менеджер Facebook в России решил покинуть компанию

Директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев покинет компанию, сообщили РБК во внешней пресс-службе компании. Там не уточнили, когда именно это произойдет, объяснив уход Алексеева намерением «реализовывать новые проекты».

Сам Алексеев объяснил РБК, что «возвращается в Москву по семейным обстоятельствам». По его словам, он покинет Facebook в конце февраля.

Он сообщил также, что его «новые проекты никак не связаны с Facebook».

Алексеев — бывший генеральный директор продавца интернет-рекламы IMHO Vi. На должность директора по продажам Facebook в России он перешел в марте прошлого года и работал в региональном офисе Восточной и Центральной Европы в Варшаве.