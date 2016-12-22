«РусЛайн» отменил рейсы из Калининграда из-за их невостребованности

Авиакомпания «РусЛайн» отменила рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург, Берлин и Прагу до 24 марта, говорится в сообщении калининградского аэропорта Храброво.

Последние рейсы в зимнем расписании полетов авиакомпания выполнила в Санкт-Петербург и Прагу 9 января.

Как пояснила РБК представитель «РусЛайна», рейсы из Калининграда в Берлин, Прагу и Санкт-Петербург оказались недостаточно востребованными у пассажиров. «Полеты по данным направлениям выполнялись в новогодние праздники и сопровождающие их каникулы, то есть в период, когда на них был достаточный спрос. Пассажирам отмененных рейсов была предложена перевозка сторонними авиакомпаниями или произведен вынужденный возврат», — сообщила она. По словам представителя перевозчика, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года с июня открыта продажа на полеты из Берлина.

«РусЛайн» начал выполнять международные рейсы из Калининграда с конца октября 2017 года. Рейсы выполнялись при поддержке правительства Калининградской области.