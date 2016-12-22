Власти Нью-Джерси запретили «пьяное» управление беспилотниками

Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи ввел запрет на управление беспилотными летательными аппаратами лицам, находящимся под действием алкоголя, наркотических или галлюциногенных веществ, сообщает CNN.

Как уточняет телеканал, запрет распространяется на тех граждан, у кого концентрация алкоголя в крови превышает 0,08%. Помимо этого, запрещается запускать беспилотники возле тюрем и исправительных учреждений.

Также в новом законе прописаны наказания за нарушения вновь принятых правил. Нарушителей ждет тюремный срок до шести месяцев лишения свободы и денежный штраф в размере $1000.

Как сообщает CNN, Крис Кристи принял этот закон в свой последний день на посту губернатора Нью-Джерси. Он занимал эту должность на протяжении восьми лет. Теперь Нью-Джерси возглавит 60-летний Фил Мерфи. Таким образом, Мерфи станет 56-м по счету губернатором штата.​