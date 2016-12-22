«Объединение перевозчиков» заподозрили в нарушении закона об иноагентах

В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело о нарушении «Объединением перевозчиков России» закона об «иностранных агентах», следует из сообщения, размещенного на сайте суда.

Из данных, опубликованных на сайте, следует, что организацию обвинили в «нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента» (часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ). За данное нарушение грозит штраф до 500 тыс. руб.

«Сейчас мы хотим, чтобы с организации сняли этот статус. Кроме того, Минюст перед внесением в реестр не обращался к нам. Министерство крайне быстро внесло организацию в реестр НКО, не дождавшись возражений организации. «Объединение перевозчиков России» за столь короткий срок просто не успело дать объяснения», — рассказал РБК юрист Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов (представляет интересы «Объединения перевозчиков России» в суде).

Он пояснил, что уведомление о признании иноагентом было отправлено в организацию 3 декабря. По мнению Глухова, рассмотрение дела назначат ближе к февралю, но возможен и вариант возврата дела в Минюст из-за выявленных нарушений.

1 декабря 2017 года Министерство юстиции внесло «Объединение перевозчиков России», активно выступавшего против системы «Платон» и за отмену транспортного налога, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

По мнению ведомства, организация дальнобойщиков «оказывает влияния на выработку и реализацию государственной политики» и при этом получило иностранное финансирование в виде частных пожертвований из Германии, следует из протокола об административном нарушении со стороны организации (есть в распоряжении РБК). Согласно документу установлены четыре перевода на 1000, 965, 877 и 777 евро. В качестве политической деятельности Минюст, согласно протоколу, усмотрел призыв к отставке правительства на сайте дальнобойщиков.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Министерством юстиции Российской Федерации внеплановой документарной проверки», — сообщил тогда Минюст.

«Платон» позволяет взимать плату с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т, — ее ввели в ноябре 2015 года. После этого во множестве регионов России, в том числе в Москве, прошли акции протеста дальнобойщиков против введения системы.