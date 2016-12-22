Совладелец Альфа-банка призвал ЦБ перестать быть «плохим полицейским»

Совладелец Альфа-банка Петр Авен призвал «поменять парадигму» отношений между коммерческими банками и Центробанком. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

«ЦБ должен быть партнером, а не плохим полицейским — то, что мы видим последние годы и не только в России. И нам нужна помощь ЦБ в цифровизации. ЦБ должен отвечать за стабильность, а не за экономический рост, как он это понимает», — заявил Авен.

Он добавил, что не верит в приватизацию. «Я 25 лет слышал о приватизации то ли ВТБ, то ли чего-то там еще. Сейчас мы слышим о дальнейшей приватизации нового государственного банка, который будет создан на базе «Открытия» и Бинбанка, а может, еще и Промсвязьбанка. Это все, мне кажется, достаточно сложная история», — сказал Авен.

При этом, по словам совладельца Альфа-банка, огосударствление банковской системы опасно с точки зрения эффективного распределения ресурсов и устойчивости финансовой системы. «Сегодня ориентация на госбанки может привести к тому, что мы можем оказаться в ситуации зомбированных плохих кредитов, как оказалась Япония на много лет, потеряв четверть ВВП. Это плохая ситуация», — подчеркнул он.

Совладелец кредитной организации отметил, что банки сталкиваются со множеством вызовов — возникновением новых конкурентов в лице платежных систем и цифровизацией — из-за чего банки теряют прибыль.

В декабре в интервью «Коммерсанту» Авен, комментируя санацию «ФК Открытие» и Бинбанка, заметил, что идет «огосударствление экономики в целом». По его мнению, это «во многом связано с внешними факторами» и является «общим трендом». При этом он назвал «некой фантазией» успешную приватизацию банка «Открытие». «Пока мы видим, что будет создаваться большой государственный институт, и мне это действительно не очень симпатично», — заключил он.