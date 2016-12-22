Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководителей банка «Балтика»

Арбитражный суд Москва отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества четырех бывших руководителей банка «Балтика» в рамках иска к ним на 11,08 млрд руб. Об этом со ссылкой на определение суда сообщает РАПСИ.

В декабре 2017 года АСВ подало заявление о привлечении бывших руководителей банка к ответственности по его обязательствам. Оно будет рассмотрено судом 12 февраля.

АСВ в результате проверки пришло к выводу, что банк «Балтика» был обанкрочен преднамеренно. Активы организации в течение двух лет до отзыва лицензии активно выводились. Оригиналы документов по некоторым сделкам, ухудшившим финансовое положение банка, экс-руководители скрыли.

В качестве ответчиков по делу выступают бывший председатель правления банка Оксана Черняк, член совета директоров Галина Роговец, а также члены правления кредитной организации Вера Тышлангова и Олег Клепиков.