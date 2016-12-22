Из шахты АЛРОСА в Якутии эвакуировали горняков из-за отключения света

Горняки якутского рудника «Удачный» эвакуированы из-за отключения света. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Ничего страшного не произошло, ни погибших, ни пострадавших нет. Это обычная ситуация, такое случается, электроэнергию уже подали», — рассказала представитель ведомства.

Представитель АК «АЛРОСА», которой принадлежит рудник, в разговоре с РБК подтвердил отключение электрооборудования. Предположительно оно находится в зоне ответственности ПАО «Якутскэнерго» (у работников АК «АЛРОСА» нет к нему доступа). Это произошло в 15:30 по местному времени (9:30 мск). В смене на руднике «Удачный» в момент отключения электроэнергии находился 171 человек, никто не пострадал. К настоящему моменту более 60 рабочих вывезены на поверхность через аварийный выход портала карьера, куда они были доставлены на подземных горно-шахтных машинах. В 17:40 (11:40 мск) подача напряжения возобновилась. Ведется наладка работы клетевой установки для подъема людей, параллельно продолжается вывоз горняков через аварийный портала карьера. На месте работают спасатели. После запуска всех систем и проверки горных выработок рудника работа будет восстановлена, отметили в компании.

По информации на сайте АК «АЛРОСА», «Удачный» был введен в эксплуатацию в 2014 году. За девять месяцев 2017 года здесь было обработано 558 тыс. т руды и добыто 993 тыс. карат алмазов — это 3,4% общего объема добычи группы «АЛРОСА». После выхода на проектную мощность в 4 млн т руды в год он станет одним из крупнейших подземных рудников в мире.