Крупнейшую в России судостроительную компанию покинул вице-президент

Представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщил РБК, что компанию покинул вице-президент по гражданскому судостроению Евгений Загородний, который уволился в начале января 2018 года по собственному желанию.

Также в январе компанию покинет руководитель дирекции программы «Суда река-море» ОСК Сергей Итальянцев. Он также уходит по собственному желанию, сказал представитель компании.

Источник в ОСК сказал РБК, что Итальянцев остается в отрасли.

По словам представителя компании, решения обоих добровольные.

ОСК — крупнейшая в России судостроительная компания, которая занимается строительством как военных кораблей, так и гражданских судов.