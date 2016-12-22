Китай снизит долю государства в крупнейших авиакомпаниях

Китайское правительство намерено снизить долю государства в капитале трех крупнейших авиакомпаний страны до «не более 50%». Об этом со ссылкой на газету «Бейцзин Жибао» сообщает ТАСС.

По данным издания, соответствующая директива вступит в силу 19 января. Государство по-прежнему сохранит контроль над подготовкой решений советов директоров и внесением поправок в уставы перевозчиков.

По итогам 11 месяцев 2017 года крупнейшим авиаперевозчиком в Китае стала авиакомпания China Southern, которая перевезла 126,3 млн пассажиров, уточняет агентство. Второе и третье место заняли China Eastern и Air China — услугами этих перевозчиков воспользовались 111 млн и 101,6 млн пассажиров соответственно.