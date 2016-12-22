В Оренбурге бизнесмена и его 7-летнего сына нашли зарезанными в машине

Преступники, совершившие двойное убийство, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Расследование дела передано в отдел по особо важным делам областного управления СКР

По факту двойного убийства в Оренбурге, где были обнаружены тела 35-летнего бизнесмена и его семилетнего сына, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, трупы мужчины и мальчика с множественными ножевыми ранениями были обнаружены утром в среду, 17 января, во дворе жилых домов на улице Карагандинской в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).

«В связи с резонансом и общественной значимостью уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области», — говорится в сообщении ведомства.

Представитель СУ СК по региону заявил «РИА Новости», что совершившие это жестокое убийство лица после совершения преступления подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. «Первыми тела убитых обнаружили спасатели, прибывшие на звонок о возгорании внедорожника в жилом дворе. Преступники, предположительно, таким образом пытались скрыть улики против себя», — пояснил он.

По его словам, следователи рассматривают несколько версий убийства бизнесмена и его сына. Одна из них — профессиональная деятельность убитого. «Мотивы (убийства) могли касаться деятельности предпринимателя, или это могло произойти из-за личных неприязненных отношений», — сказал представитель ведомства.

Источник в правоохранительных органах Оренбургской области заявил «РИА Новости», что убийство предпринимателя произошло, когда он собирался отвезти сына в школу. «Известно, что мальчик учился в первом классе», — сказал он.

Источник в региональном ГИБДД сообщил РБК о том, что автомобиль Toyota Land Cruiser 200 белого цвета, в котором обнаружили тела убитых, принадлежит 35-летнему Денису Чернову, зарегистрированному в поселке Уранбаш Оренбургской области. По данным «Интерфакс», Денис Чернов является собственником коммерческих компаний ООО «Компаньон финанс Оренбург» и ООО «Монолит финанс». Основным видом деятельности компаний является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.