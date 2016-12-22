Бывшего сотрудника ЦРУ арестовали по подозрению в передаче данных Китаю

Бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли арестован по подозрению в передаче секретных данных китайским спецслужбам. Об этом сообщает The New York Times.

В период с 2010 года Китай раскрыл несколько американских информаторов, пишет издание. Некоторые сотрудники разведки считают, что информация была получена с помощью взлома каналов связи, другие полагают, что сведения передал 53-летний Джерри Чунь Шин Ли. Расследование велось с 2012 года совместно ЦРУ и ФБР.

Ли служил в ЦРУ с 1994 по 2007 год и имел доступ к секретной информации. После увольнения он переехал в Гонконг (автономия в составе Китая).

В 2012 году Ли с семьей посещал Гавайи и Северную Вирджинию. Сотрудники ФБР с санкции суда провели в отелях, где он останавливался, обыски и нашли две записные книжки, в которых были зафиксированы настоящие имена и контактные данные работающих под прикрытием агентов ЦРУ и данные о встречах с информаторами.

15 января бывшего сотрудника ЦРУ задержали в нью-йоркском аэропорту Кеннеди, куда он прилетел из Гонконга.