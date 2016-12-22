Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. Текст совместного заявления лидеров двух стран опубликован на сайте Белого дома.

В ходе разговора о ситуации вокруг КНДР Назарбаев отметил: «Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения между Соединенными Штатами и Россией, которые оказались на дне».

В заявлении Белого дома по итогам встречи говорится: «Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства». Отмечается также, что Назарбаев поблагодарил Трампа за гостеприимство и пригласил в Казахстан.

Во время визита Назарбаева в США были подписаны соглашения с американскими компаниями на $2,5 млрд. Речь идет в том числе о сотрудничестве между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и Air Astana, железнодорожной корпорацией «КазТемирЖолы», SCAT Airlines и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».