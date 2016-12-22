В Тимирязевской академии уволили протестовавшего декана

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, рассказал РБК сам уволенный.

«Сегодня я подписал приказ об увольнении. Связываю это с тем, что был организаторов протестов против передачи наших опытных полей под коммерческую застройку. Впрочем, я еще в академии — так как у меня много студентов и без руководителей их нельзя было оставить. Теперь я профессор на четверть ставки — как минимум до конца окончания контракта до лета», — рассказал Соловьев

Александр Соловьев известен тем, что в марте 2016 году протестовал против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку в обмен на компенсацию и выделение земель в другом районе. В поддержку ВУЗа выступили 10 бывших министров сельского хозяйства — СССР, РСФСР и России и написали президенту Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию Подобные запросы также были направлены депутатами Госдумы премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он поручил Минсельхозу и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) провести дополнительные общественные обсуждения вопроса об использовании земель Тогда же у здания Академии в поддержку прав учебного заведения на свои опытные поля собрались сотрудники студенты ВУЗа. За то, чтобы оставить участок за Тимирязевской академией выступил тогдашний глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.

В итоге ректор Тимирязевской академии Вячеслав Лукомец ушел в отставку в декабре 2016 года, а его место заняла Галина Золина — бывший заместитель экс-губернатора Краснодарского края и действующего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В ноябре 2017 года декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев выступил уже против нового ректора: по его словам, из-за лишения надбавок к зарплате ВУЗ покинули многие сотрудники, с другими новое руководство само расторгло договоры.





