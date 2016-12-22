Назарбаев назвал отношения России и США «ушедшими в ноль»

Казахстан обеспокоен состоянием отношений России и США, которые «ушли в ноль», заявил президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, Об этом сообщает Tengrinews.

Казахский лидер отметил, что проблему Северной Кореи могут решить ​«совместно только США, Китай и Россия». «В связи с этим, нас — соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между США и Россией», — сказал он.

Он добавил, что Казахстан все 26 лет своей независимости был «другом США»

В пресс-релизе Белого дома по поводу пресс-конференции говорится, что главы государств подтвердили готовность развивать сотрудничество в формате диалога государств Центральной Азии и США. Трамп и Назарбаев сделали заявления о готовности противостоять распространению ядерного оружия, бороться с терроризмом и нестабильностью в Афганистане, развивать сотрудничество в экономической, гуманитарной и оборонной сфере.

Назарбаев прибыл с визитом в США 16 января и пробудет в стране до 18 января. Казахский лидер стал одним из первых приехавших к Трампу глав государств.

