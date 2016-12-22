Умер бывший губернатор Смоленской области Глушенков

Скончался экс-губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков. Об этом РБК сообщил сенатор от региона, первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Он был уважаемым человеком, я несколько раз встречался с ним на мероприятиях, к нему хорошо относились. Выражаю искренние соболезнования», — сказал он.

Глушенкову было 75 лет. Причины смерти экс-губернатора не сообщаются.

Глушенков возглавлял Смоленскую область с 1993 по 1998 год, одновременно являясь членом Совета Федерации второго созыва. До избрания губернатором семь лет был директором Смоленского завода холодильников. Избирался депутатом районного, городского и областного советов.

