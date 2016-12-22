Актера фильма «Бумер» госпитализировали с панкреатитом

Актер Сергей Горобченко госпитализирован с панкреатитом. Об этом он написал в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bd-3F1uhSm_/?taken-by=sgorobchenko

Позже на странице появился еще один пост из больницы, в котором Горобченко благодарит поклонников за заботу. «Потрясен вашим вниманием и заботой. Спасибо огромное!» — написал он.

Страница не имеет официальной верификации. Горобченко в разговоре с РБК подтвердил, что информация в Instagram достоверна. «У меня все хорошо», — добавил актер.

Горобченко снимается в кино с 1989 года. Самая известная роль — Петя в фильме «Бумер». В 2009 году актер был номинирован на премию «Золотой орел» за роль Дмитрия Карамазова в сериале «Братья Карамазовы».