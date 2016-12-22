НОВАТЭК снизил добычу газа в 2017 году на 6,3%

Крупнейший в России частный производитель газа НОВАТЭК снизил его производство в 2017 году на 6,3%, до 63,39 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба компании. Добыча жидких углеводородов (газового конденсата и нефти) снизилась на 5,4%, до 11,77 млн т.

Объем реализации природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), по предварительным данным, составил 65,01 млрд куб. м, что на 0,5% выше аналогичного показателя за 2016 год. В декабре 2017 года НОВАТЭК запустил первую линию завода «Ямал СПГ» мощностью 5,5 млн т в год и продал первую партию СПГ.

Для того чтобы стабилизировать добычу газа НОВАТЭК в конце 2017 года приобрел несколько активов, в том числе «Севернефть-Уренгой» у «Еврохима» за 13,2 млрд руб., Южно-Хадырьяхинское месторождение и Сысконсыньинский участок у совместного предприятия ННК Эдуарда Худайнатова и Repsol примерно за 3 млрд руб. «Для полной и более долгосрочной загрузки существующей транспортной и перерабатывающей инфраструктуры наша стратегия предусматривает приобретение новых добывающих мощностей. Это обеспечит дополнительный экономический эффект и рост производственных и финансовых показателей компании», — говорил в конце 2017 года председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (его​ слова приводила пресс-служба компании).