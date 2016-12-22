Ростуризм отчитался о росте туристических поездок россиян внутри страны

Количество туристических поездок россиян внутри страны выросло на 3% в 2017 году и превысило 56,5 млн. Об этом глава Ростуризма Олег Сафонов заявил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, передает корреспондент РБК.

«Это на 34% больше показателя 2014 года и на 75% выше показателя 2013 года», — отметил Сафонов. По его словам, расширилась география путешествий: помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Крыма, популярностью среди россиян также пользовались Мурманская область и Чечня, в которой внутренний поток вырос на 140%.

Он добавил, что «несмотря на санкции и пропаганду» отмечается «интерес со стороны иностранных туристов». «Россия вошла в пятерку запросов в интернете. По оценкам экспертов, турпоток увеличился на 48%», — сказал Сафонов.

Вместе с тем он сообщил о росте количества турпоездок россиян за рубеж. «Выездной турпоток в 2017 году вырос, по предварительным оценкам, практически на 20%, составив 38 млн поездок», — уточнил глава Ростуризма.

Сафонов также отметил, что в новогодние праздники большим спросом пользовались поездки в Великий Устюг и посещение новогодних мероприятий в других городах страны. Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве за новогодние праздники собрал около 14,5 млн посетителей, что на 22% больше, чем годом ранее, сказал Сафонов. По словам главы Ростуризма, в прошедшие новогодние праздники рекорд поставил Сочи, где число туристов превысило 358 тыс. человек.

В 2016 году число туристических поездок россиян за рубеж сократилось на 8% по сравнению с показателями 2015 года. В целом за 2015 и 2016 годы число заграничных поездок россиян сократилось более чем на 11,26 млн.