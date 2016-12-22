Совладелец «Шоколадницы» купил долю в поставщике еды для «Сапсанов»

Совладелец сети кофеен «Шоколадница» Николай Рузанов приобрел долю в компании RBE Group, которая поставляет еду в поезда «Сапсан», «Ласточка» и «Стриж», следует из данных системы СПАРК.

Рузанов, который также является совладельцем GeoProMining и основателем фонда прямых инвестиций Acmero Capital, купил 50-процентную долю конечного бенефициара компании «Якутскгеофизик» Симана Поваренкина, который вышел из состава акционеров RBE Group в мае прошлого года.

Оставшиеся 50% компании принадлежат генеральному директору RBE Group Андрею Шокину (20%) и Ладе Кочарян (30%).

В декабре 2014 года «Шоколадница», которая развивает одноименную сеть кофеен, а также кафе «Кофе Хауз», «Азия кафе» и «Ваби Саби» продала 40% акций гонконгской инвестиционной компании Acmero Capital, принадлежащей Поваренкину.

В июле 2017 года «Шоколадница» продала придорожные кафе под брендами Mgrillcafe и Mcafe компании RBE Group. Сумма сделки не называлась.

RBE Group — компания, оказывающая услуги по кейтерингу, индустриальному питанию, клинингу и энергосервису. В 2014 году она вышла на рынок питания на транспорте. В группу RBE вошли компания «Единая сеть питания», производящая рационы питания для железной дороги, а также «ЕСП-Сервис», которая обслуживает поезда «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка», говорится на сайте компании. До конца 2012 года RBE Group была крупнейшим поставщиком питания для армии, сообщал Forbes.