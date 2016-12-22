Умер трехкратный чемпион высшей лиги КВН Владимир Дуда

Владимир Дуда (Фото: личная страница Владимира Дуды "ВКонтакте")

Капитан команды КВН Новосибирского государственного университета Владимир Дуда скончался от инсульта. Об этом написала в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева, ранее игравшая за ту же команду.

«Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было, и все, что могли», — сообщила Лазарева.

​«Вовка абсолютно бесконфликтный человек, вот так бывает, да, я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый и очень добрый и порядочный», — добавила телеведущая.

Команда Новосибирского университета трижды становилась чемпионом высшей лиги КВН — в 1988, 1991 и 1993 годах. В 1997—1998 годах Дуда был капитаном команды.