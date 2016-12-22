Из дела «Седьмой студии» исключили спектакль «Сон в летнюю ночь»

Следствие по делу «Седьмой студии» больше не имеет претензий к спектаклю «Сон в летнюю ночь», который там поставили в рамках проекта «Платформа», заявила в суде Ксения Карпинская — адвокат экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Передает корреспондент РБК.

Следствие исключило из окончательной редакции обвинения обстоятельства хищения 2,3 млн руб., выделенных на спектакль, сообщила Карпинская. По ее словам, «данных обстоятельств нет в последнем обвинении».

Экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского арестовали в июне прошлого года по делу о хищении порядка 200 млн руб., выделенных компании «Седьмая студия». В частности, говорилось, что ему предъявили обвинение в растрате субсидий, выделенных «Седьмой студии» от государства в рамках проекта «Платформа».

По первоначальной версии обвинения, спектакль не был поставлен, а деньги были израсходованы. Адвокат Юлия Лахова возражала, что «Сон в летнюю ночь» пользовался большим успехом. Она также попросила суд приобщить к делу публикации о спектакле за 2012—2013 год. Когда Малобродский уже находился под домашним арестом, постановка значилась в расписании «Гоголь-центра».