В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали несколько журналистов

В ДТП с микроавтобусом в Заиграевском районе Бурятии, в котором ехали журналисты и сотрудники пресс-службы местного правительства, пострадали несколько человек. Двое госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.
Прибывшие на место ЧП машины скорой помощи увезли пострадавших в Новобрянскую районную больницу. Позже их доставят в Улан-Удэ. По предварительной информации, они получили сильные ушибы позвоночника.
В машине на открытие Новогорхонской средней школы и котельной ехали 10 пассажиров: журналисты телекомпаний АТВ (авторское телевидение), бурятской «Тивиком» и БГТРК (филиал ВГТРК), а также издательского дома «Буряад унэн» и сотрудники пресс-службы главы и правительства Бурятии. Попавший в аварию микроавтобус Ford Transit — из правительственного гаража с номерами серии ТТТ, уточнил собеседник агентства.
ДТП произошло между населенными пунктами Татарский Ключ и Илька. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Авария произошла в 11:15 по местному времени (16:15 мск) на втором километре дороги Илькад — Тарарский Ключ в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщила РБК начальник пресс-службы ГИБДД по Республике Бурятия Наталья Маслова. Водитель микроавтобуса 1972 года рождения съехал с проезжей части дороги на повороте железнодорожного переезда. Согласно предварительным данным, после аварии в медучреждения были доставлены три человека. Всего в микроавтобусе находились 10 человек.
«В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются причины ДТП», — добавила Маслова.