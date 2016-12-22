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В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали несколько журналистов
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В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали несколько журналистов
Общество, 13:17
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В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали несколько журналистов

В ДТП с микроавтобусом в Заиграевском районе Бурятии, в котором ехали журналисты и сотрудники пресс-службы местного правительства, пострадали несколько человек. Двое госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Прибывшие на место ЧП машины скорой помощи увезли пострадавших в Новобрянскую районную больницу. Позже их доставят в Улан-Удэ. По предварительной информации, они получили сильные ушибы позвоночника.

В машине на открытие Новогорхонской средней школы и котельной ехали 10 пассажиров: журналисты телекомпаний АТВ (авторское телевидение), бурятской «Тивиком» и БГТРК (филиал ВГТРК), а также издательского дома «Буряад унэн» и сотрудники пресс-службы главы и правительства Бурятии. Попавший в аварию микроавтобус Ford Transit — из правительственного гаража с номерами серии ТТТ, уточнил собеседник агентства.

ДТП произошло между населенными пунктами Татарский Ключ и Илька. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Авария произошла в 11:15 по местному времени (16:15 мск) на втором километре дороги Илькад — Тарарский Ключ в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщила РБК начальник пресс-службы ГИБДД по Республике Бурятия Наталья Маслова. Водитель микроавтобуса 1972 года рождения съехал с проезжей части дороги на повороте железнодорожного переезда. Согласно предварительным данным, после аварии в медучреждения были доставлены три человека. Всего в микроавтобусе находились 10 человек.

«В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются причины ДТП», — добавила Маслова.

Теги: журналисты , ГИБДД , Правительство , Бурятия , пострадавшие в ДТП
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