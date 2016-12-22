В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали несколько журналистов

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Курс биткоина обвалился на 40% с декабрьских максимумов

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Чулпан Хаматова и Виктория Исакова пришли на суд по делу Серебренникова

Башкирия пожелала получить четверть от выплаты АФК «Система» «Башнефти»

СМИ сообщили о переходе в «Динамо» футболиста сборной России

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В Думе предложили в разы увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

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На севере Косово убит лидер движения местных сербов

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Курс евро на 17 января

EUR ЦБ: 69,02 (+0,21)

Курс доллара на 17 января

USD ЦБ: 56,39 (+0,03)

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В штабе Путина ответили на сообщения о нарушениях при сборе подписей