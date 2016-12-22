В Германии при наезде школьного автобуса на магазин пострадали 48 человек

При наезде перевозившего школьников автобуса на стену магазина в немецком городе Эбербахе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) пострадали не менее 48 человек. Об этом сообщает телеканал SWR со ссылкой на полицию Эбербаха.
Семь раненых были доставлены спасательным вертолетом в ближайшие больницы. Травмы пятерых из них могут быть не совместимы с жизнью. Остальные пострадавшие, большинство которых — дети, получат медпомощь в больнице в Эбербахе. Водитель автобуса получил легкие травмы.
На месте ЧП работают сотрудники полиции, пожарные, медики и три спасательных вертолета.
Утром 16 января автобус по неустановленным причинам сначала столкнулся с несколькими автомобилями, а потом въехал в стену магазина электротоваров, сообщает издание Rhein Neckar Zeitung со ссылкой на полицию Эбербаха.