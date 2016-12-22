В Китае арестовали 120 хакеров до выхода самой продаваемой в мире игры

В преддверии официального релиза компьютерной игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) в Китае корпорация Tencent активизировала борьбу с хакерами, разрабатывающими читы к этой игре, пишет Bloomberg. Чит — код, который может быть введен в игру, чтобы изменить ее ход.

По данным агентства, к настоящему моменту китайским полицейским удалось выявить по меньшей мере 30 случаев разработки читов. Правоохранительные органы Китая арестовали 120 человек.

Как сообщает агентство, большинство пользователей PUBG зарегистрированы в Китае, хотя официально эта видеоигра на китайском рынке пока представлена не была. Несмотря на это, в Китае официально можно скачивать и играть в нее.

В компанию Bluehole, которая является разработчиком PlayerUnknown's Battlegrounds, ежедневно поступают жалобы на то, что некоторые игроки непобедимы. Как отмечает Bloomberg, по состоянию на 16 января восемь из десяти лучших игроков PUBG имеют в своем никнейме символы QQ. Агентство уточняет, что эти юзеры пользуются мессенджером QQ, созданным корпорацией Tencent, чтобы продавать читы. Они добавляют в никнеймы аббревиатуру QQ, а также номер своего аккаунта в мессенджере, например QQ574352672, чтобы любой желающий мог обратиться к ним для покупки читов.

Forbes сообщил, что PlayerUnknown's Battlegrounds, официальный мировой релиз которой состоялся в декабре прошлого года, и где друг против друга могут играть до 100 человек, «захватила сердца и умы игроков по всему миру». По данным портала SteamSpy, в настоящее время по всему миру продано более 27 млн копий игры. Таким образом, PUBG сейчас является самой продаваемой видеоигрой в мире.

В конце прошлого года британский журнал New Scientist сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2018 году впервые признает зависимость от видеоигр болезнью.