На тайском курорте задержали россиянку и американца за продажу наркотиков

Полиция Таиланда задержала на острове Пханган гражданина США и гражданку России. Они обвиняются в продаже наркотиков. Об этом сообщает новостной портал Koh Phangan News со ссылкой на полицию.
Полицейские, представившись покупателями наркотиков, задержали 22-летнюю Римму Кубанову и 44-летнего Сантоса Рассона 11 января. При обыске в машине нарушителей был найден расфасованный в пакеты по 1 г наркотика экстази (MDMA).
После полицейские провели обыск дома у наркоторговцев. Там нашли другие наркотики: 145 г экстази, 1,58 г кетамина, 3,78 г метамфетамина, марихуану. Также власти обнаружили весы, полиэтиленовые пакеты и около 350 тыс. руб. (200 тыс. тайских бат).
По данным издания, обвиняемые признались в продаже наркотиков туристам. Рассону и Кубановой предъявлены обвинения в хранении и распространении наркотиков в соответствии с законодательством Таиланда.
В посольстве России в Бангкоке заявили, что получили официальное уведомление о задержании гражданки России 1985 года рождения по обвинению в распространении наркотиков, передает «РИА Новости». В сообщении агентства россиянка названа Риммой Кукановой (не Кубановой). В провинцию Сураттхани, где находится остров Пханган, выехал представитель адвокатской фирмы, рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов. «Решение о найме адвоката будет принимать, конечно, сама задержанная», — рассказал он.
РБК направил запрос в российское посольство в Бангкоке.
По данным портала Thailawforum, за хранение или сбыт наркотиков первой категории (метамфетамин, экстази и другие) тайцам и иностранцам грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет. Однако, если нарушители уличены в хранении более чем 20 г наркотиков первой категории с целью продажи, им может грозить более серьезное наказание вплоть до смертной казни.