Путин поздравил Ланового словами о «патриотических традициях»

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С вашим именем и многолетней творческой деятельностью связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа, целое созвездие талантливых, самобытных, незабываемых ролей», — говорится в тексте президентской телеграммы.

Также Путин отметил сделанный Лановым «значимый вклад в укрепление патриотических традиций», а также в воспитание молодежи «на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях».

Василий Лановой родился в Москве 1934 году. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, но позднее ушел из университета и поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Впервые в кино он сыграл в 1954 году в картине «Аттестат зрелости». Лановой снимался в фильмах «Полосатый рейс», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Петровка, 38» и многих других. С 1957 года он играет в театре им. Вахтангова. Лановой награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», «Дружбы народов» и званием народного артиста СССР.