В Москве у безработного угнали Lexus за 6,7 млн руб.
Общество, 10:23
0
В Москве у безработного угнали Lexus за 6,7 млн руб.
В Москве у безработного угнали автомобиль Lexus LX 570 стоимостью 6,7 млн руб. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Владелец автомобиля 1983 года рождения заявил в полицию о краже 15 января. Отмечается, что похищенная машина была припаркована около дома на Нахимовском проспекте.
В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сотрудники правоохранительных органов ищут преступника и похищенный автомобиль.
В июле 2017 года в центре Москвы у безработного 33-летнего мужчины угнали Mercedes Gelandewagen. Материальный ущерб от преступления оценили в 5 млн руб.